Segnala ai carabinieri la droga del figlio | l’ha trovata durante le pulizia di Pasqua

Durante le pulizie di Pasqua, una donna di Campegine ha trovato della sostanza stupefacente in casa e ha deciso di chiamare i carabinieri. La donna, preoccupata per il figlio, ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno raccolto il materiale e avviato le verifiche del caso. La sostanza è stata sequestrata per le analisi di rito.

Campegine (Reggio Emilia), 8 aprile 2026 – Preoccupata per le sorti del figlio, una donna non ha esitato a richiedere l’intervento dei carabinieri dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente in casa. L’operazione si è conclusa con il sequestro di circa 56 grammi di hashish che i carabinieri di Castelnovo Sotto, intervenuti in un edificio a Campegine, in val d’Enza, denunciando un giovane di 23 anni. E’ accaduto la domenica di Pasqua. La donna, mentre si trovava nella camera del figlio per alcune faccende domestiche, ha notato un involucro sospetto sotto un mobile. Una volta aperto il contenitore e verificato il contenuto, la donna non ha esitato a contattare il 112 per segnalare l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Segnala ai carabinieri la droga del figlio: l’ha trovata durante le pulizia di Pasqua Campegine, segnala ai carabinieri la droga del figlioCampegine (Reggio Emilia), 8 aprile 2026 – Preoccupata per le sorti del figlio, una donna non ha esitato a richiedere l’intervento dei carabinieri... Leggi anche: Scappa durante un controllo di pulizia e lancia la droga in un giardino, arrestato Temi più discussi: Fossano, droga nell'auto dopo la segnalazione ai carabinieri: c'è una condanna; Fossano, droga nell’auto dopo la segnalazione ai carabinieri: c'è una condanna; Cane trascinato col trattore tra Sparone e Pont, indagano i carabinieri; Rifiuti abbandonati, maxi multa e patente ritirata. Campegine, segnala ai carabinieri la droga del figlioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Filmato e segnalato ai carabinieri mentre scarica mobilio e legnameMobilio e rifiuti legnosi di ogni genere: blitz dei carabinieri forestali, denunciato un imprenditore con l’accusa di gestione illecita dei rifiuti. E’ stato grazie al filmato di un cittadino che i ... lanazione.it L’Anac segnala cinque interventi bloccati - facebook.com facebook In presenza di esplicite dichiarazioni il cui intento segnala la violazione della Convenzione per la Prevenzione del Crimine di Genocidio (l’annuncio “a whole civilisation will die tonight, never to be brought back again”) i cieli e il territorio italiani devono essere i x.com