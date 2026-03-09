Scappa durante un controllo di pulizia e lancia la droga in un giardino arrestato

A Barcellona Pozzo di Gotto un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare durante un controllo di polizia. Durante la fuga, ha lanciato una sostanza stupefacente in un giardino nel tentativo di nasconderla agli agenti. Le forze dell’ordine lo hanno fermato poco dopo, recuperando la droga nascosta nel cespuglio.

L'uomo era stato fermato dalla polizia a Barcellona Pozzo di Gotto. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio Scene da film nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto. Protagonista un 38enne che ha tentato una maldestra fuga dai poliziotti durante un controllo per poi lanciare la droga in un giardino con la speranza di non essere visto. In particolare, avendo visto un’autovettura che procedeva in modo anomalo e a velocità sostenuta,gli agenti del locale commissariato hanno intimato con l’alt al conducente, il quale procedeva la marcia per alcune centinaia di metri fermandosi solo in prossimità dello spiazzo antistante il mercato ortofrutticolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

