Una donna di Campegine ha contattato i carabinieri dopo aver trovato una sostanza stupefacente in casa, preoccupata per il figlio. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato, e sono state avviate le indagini per verificare la provenienza della droga e eventuali responsabilità. La donna ha riferito di aver scoperto la sostanza senza ulteriori dettagli. Le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

Campegine (Reggio Emilia), 8 aprile 2026 – Preoccupata per le sorti del figlio, una donna non ha esitato a richiedere l’intervento dei carabinieri dopo aver rinvenuto della sostanza stupefacente in casa. L’operazione si è conclusa con il sequestro di circa 56 grammi di hashish che i carabinieri di Castelnovo Sotto, intervenuti in un edificio a Campegine, in val d’Enza, denunciando un giovane di 23 anni. E’ accaduto la domenica di Pasqua. La donna, mentre si trovava nella camera del figlio per alcune faccende domestiche, ha notato un involucro sospetto sotto un mobile. Una volta aperto il contenitore e verificato il contenuto, la donna non ha esitato a contattare il 112 per segnalare l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campegine, segnala ai carabinieri la droga del figlio

Blitz dei carabinieri, scoperta droga nascosta in casa: arrestati mamma e figlioBlitz nell’abitazione dopo movimenti sospetti: sequestrati oltre 400 grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi Madre...

Doppio assalto ai bancomat a Campegine e BagnoloReggio Emilia, 4 aprile 2026 – Doppio colpo ai danni di bancomat nel Reggiano, con l’ipotesi che ad agire possa essere stata la stessa banda di ladri.

Temi più discussi: Doppio assalto ai bancomat a Campegine e Bagnolo; Assalto ai bancomat, due colpi falliti nella notte a Campegine e Bagnolo; Al setaccio Val d’Enza e campi nomadi di Bibbiano e Campegine, due denunce per furto; Tra Bibbiano e Campegine carabinieri con droni e unità cinofile setacciano anche i campi nomadi.

Controlli dei carabinieri a Bibbiano e Campegine: refurtiva e denunceVAL D’ENZA (Reggio Emilia) – Controlli straordinari dei carabinieri tra Bibbiano e Campegine, dove all’alba del 27 marzo è scattata un’operazione ad ampio raggio contro criminalità diffusa e reati pre ... reggionline.com

Doppio assalto ai bancomat a Campegine e BagnoloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

DUE COLPI AL BANCOMAT SVENTATI NELLA NOTTE: UNO A CAMPEGINE E L’ALTRO A BAGNOLO https://www.teletricolore.it/2026/04/04/due-colpi-al-bancomat-sventati-nella-notte-uno-a-campegine-e-laltro-a-bagnolo/ - facebook.com facebook

A1, tratto chiuso per lavori fra Terre di Canossa-Campegine e Parma verso Milano x.com