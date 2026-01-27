Alex Honnold scala uno dei grattacieli più alti del mondo a mani nude | dov'è l'edificio dell'impresa record

Alex Honnold ha recentemente completato una sfida unica, scalando a mani nude uno dei grattacieli più alti del mondo, con un'altezza di 508 metri. L'impresa ha richiesto circa novanta minuti, dimostrando ancora una volta le sue eccezionali capacità di arrampicata. Questa performance sottolinea il suo talento e la determinazione nel superare limiti ritenuti impossibili.

Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata estrema, ha recentemente affrontato una sfida insolita: scalare a mani nude il Taipei 101, uno dei più alti grattacieli al mondo, con i suoi 508 metri di altezza. Il 25 gennaio 2026, Alex Honnold ha compiuto una scalata senza attrezzatura del Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo.

