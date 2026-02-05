Sebastian Stan calvo con barba incolta è irriconoscibile nel nuovo film

Sebastian Stan si presenta completamente diverso nel suo nuovo film. La star dei Marvel Studios, che ha sempre interpretato il Soldato d'Inverno, si mostra senza i suoi tipici tratti riconoscibili: calvo con barba incolta, appare irriconoscibile. Questa volta, l’attore si dedica a un progetto lontano dai blockbuster, diretto da Cristian Mungiu e con la partecipazione di Renate Reinsve, candidata all’Oscar. Stan sembra voler dimostrare di voler cambiare rotta e affrontare ruoli più impegnativi e meno legati ai franchise commerciali.

La star dei Marvel Studios è il protagonista del nuovo film di Cristian Mungiu insieme alla candidata all'Oscar per Sentimental Value Renate Reinsve, potete guardarli nella prima immagine Sebastian Stan sta prendendo molto sul serio il suo impegno in film lontani dai franchise commerciali, dopo essere stato per anni (ed essere ancora) uno dei volti più riconoscibili dei Marvel Studios nei panni del Soldato d'Inverno. Dopo aver preso parte a film come Flesh, Dumb Money, A Different Man e The Apprentice, che gli è valso anche una nomination agli Oscar nel 2025, tra i suoi titoli più attesi di questo 2026 c'è anche il nuovo film di Cristian Mungiu.

