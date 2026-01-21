The Batman – Parte 2 | manca un ultimo ruolo chiave e riscriverà le origini di Due Facce

Mancano ancora alcuni dettagli per completare il cast di The Batman – Parte 2, tra cui un ruolo fondamentale che rivisiterà le origini di Due Facce. Con le riprese che si avvicinano, il regista Matt Reeves lavora per definire gli ultimi elementi del progetto, promettendo un film che approfondirà ulteriormente il universo del personaggio senza perdere di vista la sobrietà e la cura della narrazione.

Mentre le telecamere stanno per accendersi sul set di The Batman – Parte 2, il regista Matt Reeves sta assemblando i pezzi finali di un puzzle che si preannuncia decisamente complesso. Non si tratta solo di riportare a Gotham Robert Pattinson e il Pinguino di Colin Farrell: il sequel sembra voler attingere a piene mani dallo star power del MCU per costruire la sua “Epic Crime Saga”. Ma tra i grandi nomi confermati e quelli vociferati, c’è un “buco” nel cast che sta facendo discutere gli insider: un ruolo “anziano” che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vediamo la genesi di Due Facce. In breve. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

The Batman Parte II, arrivano nuove informazioni su un nuovo personaggio e il ruolo di Scarlett Johansson

