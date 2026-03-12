Referendum Meloni deve prendersela con sé stessa e la sua corte se oggi la bilancia pende verso il No

Giorgia Meloni ha dichiarato che non si dimetterà in caso di sconfitta nel referendum. La sua affermazione è stata interpretata come una promessa, ma alcuni commentatori la considerano una risposta anticipata alle critiche. La situazione attuale vede la bilancia delle opinioni che si sposta verso il No, e la posizione della premier appare chiara in merito alle conseguenze personali di un eventuale risultato sfavorevole.

“Se perdo il referendum non mi dimetto”. Una promessa, le parole pronunciate da Giorgia Meloni? No, una excusatio non petita e, forse, la profezia destinata ad avversarsi. La premier legge i sondaggi, quelli veri, sente puzza di bruciato e teme di fare la fine di Renzi nel 2016. Deve prendersela con sé stessa e con la sua corte e una comunicazione-propaganda dai toni feroci e sgangherati che sta facendo pendere la bilancia verso il No. Da terreno di confronto sulla Giustizia infatti la sfida è scivolata sullo sdrucciolevole patinoire del giudizio dirimente sul suo governo. Meloni Sì? Meloni no? Sbagliato ripetere il trito refrain (copyright Silvio Berlusconi): “I giudici ci impediscono di governare, la riforma della giustizia serve”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

