Giorgia Soleri, 30 anni, influencer, scrittrice, attivista e podcaster, ha scelto i social per fare chiarezza su una questione che la riguarda da anni: il suo aspetto fisico e le domande sulla maternità. Una pancia gonfia ripresa in video ha suscitato le classiche domande “ innocenti ”, come: “ Ma sei incinta?”. La risposta di Giorgia, condivisa su Instagram, è stata chiara e potente: non è incinta, ma convive con una malattia cronica spesso invisibile e poco conosciuta, l’endometriosi. Il post è diventato subito un momento di riflessione su dolore, stigma e consapevolezza femminile. Giorgia Soleri ha deciso di usare il post per spiegare il fenomeno dell’“ endobelly ”, cioè il gonfiore addominale tipico di molte donne con endometriosi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giorgia Soleri risponde a chi le chiede se sia incinta: uno scatto mostra la realtà e diventa virale

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