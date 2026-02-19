Dall’Alberoni alle Novate | giornali cartoncini e chiodi per il crocifisso creato da un detenuto

Un detenuto ha costruito un crocifisso utilizzando materiali di scarto, tra cui 186 giornali, 28 cartoncini di carta assorbente, 8 cartoncini di rotoli di carta igienica, un mocio e un lenzuolo. La sua scelta di riciclare vecchi giornali e altri oggetti quotidiani ha attirato l’attenzione delle guardie. L’opera, realizzata nella sezione di detenzione, si distingue per la creatività e l’ingegnosità del protagonista. La creazione è stata scoperta durante un controllo di routine e ora suscita interesse tra gli operatori del carcere.

Benedetta da papa Leone XIV, l'opera è approdata al Collegio nei giorni scorsi e venerdì 20 febbraio entrerà alla casa circondariale per un incontro con i detenuti a cui parteciperà anche il vescovo Cevolotto È questa la materia che compone il crocifisso del detenuto, «una commovente opera d'arte - scrive l'Alberoni - realizzata da G. C. detenuto del carcere del comune friulano di Tolmezzo, approdato alcuni giorni fa al Collegio, dove è stato accolto dalla comunità alberoniana ed esposto al piano terreno, ai piedi dello scalone monumentale. Un'opera che commuove, interpella e invita a riflettere e che ha accompagnato la vita della comunità del Collegio per alcuni giorni».