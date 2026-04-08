Scusa Carlo Verdone | perché Berrettini ha citato l’attore dopo aver distrutto Medvedev

Matteo Berrettini ha rivolto una dedica a Carlo Verdone, scrivendo “Scusa Carlo V.” con un cuore sulla telecamera dopo aver vinto contro Medvedev. La scelta di queste parole ha attirato l’attenzione di molti, portando a domande sul significato dietro il gesto. La frase sembra richiamare un riferimento culturale o personale, senza ulteriori spiegazioni ufficiali da parte del tennista.

“ Scusa Carlo V.!”, con un cuore. In tanti si stanno chiedendo il motivo della dedica di Matteo Berrettini sulla telecamera. Come da rito, il tennista che vince una partita poi fa una dedica con un pennarello sulla telecamera. E quella dell’italiano – dopo il doppio bagel (6-0 6-0) a Medvedev a Montecarlo – è per Carlo Verdone. Un messaggio di scuse. Il motivo sta proprio nell’amicizia tra l’attore italiano e Daniil Medvedev. Come rivelato dallo stesso Verdone, Medvedev è infatti il suo giocatore preferito. L’amicizia tra Carlo Verdone e il tennista russo è diventata infatti nota negli ultimi giorni, dopo che l’attore romano ha raccontato del loro rapporto durante una puntata del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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