Scuolabus non arrivano bambini lasciati a piedi Il Comune convoca la ditta Scoppio

Mercoledì 8 aprile 2026, il servizio scuolabus gestito dalla ditta Scoppio è stato sospeso, lasciando alcuni bambini senza il trasporto scolastico e costringendoli a raggiungere la scuola a piedi. La situazione ha coinvolto un numero non specificato di studenti e ha portato alla convocazione della ditta da parte dell’amministrazione comunale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle cause dello stop temporaneo del servizio.

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 8 aprile 2026 - Il servizio scuolabus gestito dalla ditta Scoppio si ferma e lascia a piedi i bambini. E' successo oggi a Fano, all’uscita delle 13.30 di diverse scuole primarie. Gli autobus non arrivano, i bimbi restano ad aspettare al cancello e sono i genitori a organizzarsi per riportarli a casa. Telefonate, messaggi, passaggi improvvisati. Alla fine il rientro funziona, ma non grazie al servizio pubblico: grazie alle famiglie. Le linee saltate e le scuole coinvolte. Il problema non ha riguardato l’intero servizio, ma alcune tratte precise: le linee 6 e 11, quelle che servono l’istituto comprensivo Sant’Orso, in particolare i plessi della dirigente scolastica Eeva Liisa Pettinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuolabus non arrivano, bambini lasciati a piedi. Il Comune convoca la ditta Scoppio Leggi anche: Nel Cremasco studenti lasciati a piedi: “I bus non sono passati e non è la prima volta” Secondo scuolabus, Comune ottiene il finanziamento per l’acquistoMONTERONI DI LECCE - Il trasporto degli studenti diventa sempre più green a Monteroni di Lecce: il Comune, infatti, ha ottenuto dalla Regione Puglia... Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Il pullmino si è schiantato con un'auto Dacia ... milanotoday.it Incidente nel Pavese, scontro tra scuolabus e auto: coinvolti anche alcuni bambiniMomenti di forte apprensione ieri mattina nel Pavese, dove si è verificato un incidente stradale che ha ... msn.com