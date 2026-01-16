Secondo scuolabus Comune ottiene il finanziamento per l’acquisto
Il Comune di Monteroni di Lecce ha ricevuto un finanziamento di 139mila euro dalla Regione Puglia per l’acquisto di un pullmino elettrico destinato al trasporto scolastico. Questa iniziativa mira a rendere più sostenibile il servizio di trasporto degli studenti, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e promuovendo pratiche più ecologiche nel territorio comunale.
MONTERONI DI LECCE - Il trasporto degli studenti diventa sempre più green a Monteroni di Lecce: il Comune, infatti, ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 139mila euro per poter acquistare un pullmino elettrico. Si tratta del secondo mezzo per le alunne e gli alunni dei due istituti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Alatri ottiene un finanziamento di oltre 12.000 euro per l’acquisto di nuovi libri destinati alla Biblioteca Comunale “Luigi Ceci”
Leggi anche: Il Comune approva un finanziamento di 55mila euro per l’acquisto di luminarie e addobbi natalizi
Petrosino, arriva uno scuolabus di ultima generazione.
Petrosino: il Comune ottiene un finanziamento di 75mila euro per un nuovo scuolabus - Il Comune di Petrosino è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 75 mila euro, concesso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, finalizzato al rinnovo del servizio di ... tp24.it
Osimo, in arrivo un secondo scuolabus per soddisfare il boom di domande - Novità per il trasporto scolastico cittadino, con l’amministrazione che ha messo mano al parco mezzi dell’Osimo Servizi, partecipata del ... corriereadriatico.it
CERVARO, SCUOLABUS SI RIBALTA: SALVI I 7 SETTE BAMBINI A BORDO... Paura nel pomeriggio di oggi a Cervaro, dove uno scuolabus con a bordo 7 bambini delle scuole elementari si è ribaltato su un fianco al termine di una discesa. Secondo le prim - facebook.com facebook
Ciao Emanuele, secondo la tabella oraria, alle 8 i bus passano alla tua fermata ogni 13 minuti circa. Dovrebbe esserne passato uno poco fa. Grazie mille. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.