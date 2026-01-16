Secondo scuolabus Comune ottiene il finanziamento per l’acquisto

Il Comune di Monteroni di Lecce ha ricevuto un finanziamento di 139mila euro dalla Regione Puglia per l’acquisto di un pullmino elettrico destinato al trasporto scolastico. Questa iniziativa mira a rendere più sostenibile il servizio di trasporto degli studenti, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e promuovendo pratiche più ecologiche nel territorio comunale.

MONTERONI DI LECCE - Il trasporto degli studenti diventa sempre più green a Monteroni di Lecce: il Comune, infatti, ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 139mila euro per poter acquistare un pullmino elettrico. Si tratta del secondo mezzo per le alunne e gli alunni dei due istituti. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

