Prevenzione dei tumori controlli oncologici gratuiti | ecco come prenotare

A Firenze torna l’iniziativa “Gioca d’anticipo contro il tumore”. Per tutto il 2026, i cittadini toscani possono prenotare 360 controlli oncologici gratuiti. L’obiettivo è incoraggiare le persone a fare controlli regolari e prevenire eventuali problemi di salute. Chi vuole partecipare può già prenotare attraverso le modalità indicate, senza costi aggiuntivi.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Torna anche quest’anno l’iniziativa ' Gioca d'anticipo contro il tumore ' che per il 2026 propone ai cittadini toscani 360 controlli oncologici completamente gratuiti. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ant, insieme a Villa Donatello e Banco Fiorentino – Credito Cooperativo, è stata presentata nella sede del Consiglio regionale. La partnership, che giunge al nono anno consecutivo, ha un valore importante, perché riporta l'attenzione sulla prevenzione, offerta in modo gratuito alla popolazione. I progetti di 'Gioca d'anticipo contro il tumore' 2026 . Per l'anno 2026 gli sforzi di Ant saranno concentrati sul progetto Melanoma, sul progetto Mammella e sul progetto Tiroide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

