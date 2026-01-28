Lecco questa mattina si è svegliata con le sirene dei vigili del fuoco. Un incendio scoppiato in una lavanderia al piano terra ha costretto l’evacuazione di tutto il palazzo di tre piani. Il fumo si è diffuso rapidamente, invadendo le scale e gli appartamenti, spingendo le persone a uscire di corsa in strada. Per ora non ci sono feriti, ma i residenti sono ancora sotto shock. I pompieri stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Lecco, 28 gennaio 2026 – I vigili del fuoco hanno evacuato un palazzo di tre piani. In seguito ad un incendio divampato in una lavanderia al piano terra, il fumo ha invaso tutto il condominio. Gli inquilini e le persone che si trovavano all'interno, una decina in tutto, non riuscivano più a vedere né a respirare a causa delle fumo. Per portarli fuori sani e salvi i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le loro maschere di riserva. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi in via Adamello a Lecco, dove è divampato un incendio in una lavanderia automatica. Sono stati subito attivati e mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera: 15 i soccorritori intervenuti con quattro mezzi, tra cui l'autoscala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, scoppia un incendio in una lavanderia automatica: evacuato un palazzo di tre piani

Approfondimenti su Lecco Lavanderia

Stasera a Firenze, in via Santa Reparata, è stato necessario evacuare un edificio di quattro piani a causa di un incendio divampato in un fondo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lecco Lavanderia

Argomenti discussi: Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensore; Polesine, scoppia un incendio a partire dal garage: due persone escono appena in tempo; Incendio in un appartamento in via Pietro Nenni, inquilino bloccato in casa: vigili del fuoco sul posto con autoscala; Tamponamento tra tir e furgone in A22, scoppia un incendio: due morti.

Lecco, incendio in appartamento del centro: un intossicato. L'abitazione è distruttaLecco, 16 dicembre 2025 – Appartamento in fiamme in centro a Lecco. Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di oggi ... ilgiorno.it

Monastero di Bernaga distrutto da un incendio: le suore in fuga si salvano dalle fiammeRealizzato all'inizio del XVII secolo e diventato famoso per essere il luogo in cui ha ricevuto la sua prima comunione San Carlo Acutis Un vasto incendio è divampato ieri sera a La Valletta Brianza ... leggo.it

Lecco: Ambulanza bloccata nel traffico, scoppia la polemica politica Piazza (Lega) accusa il Comune: “Viabilità pericolosa e decisioni affrettate”. La replica di Palazzo Bovara: “Cantiere a norma, episodio sfortunato” #laprovinciaunicatv #teleunica #news #noti - facebook.com facebook