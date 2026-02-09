Ricettazione e gestione illecita di rifiuti a Comiso scoperta officina abusiva | due uomini nei guai

La Polizia di Ragusa ha scoperto un’officina abusiva a Comiso, dove due uomini gestivano in modo illecito rifiuti e si dedicavano alla ricettazione. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato materiali e attrezzature non autorizzate, portando alla loro denuncia. Ora rischiano sanzioni penali e amministrative.

Due uomini sono stati denunciati per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell'attività di officina meccanica a Comiso. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Stradale della Questura di Ragusa, che hanno riscontrato diverse irregolarità durante controlli in alcune officine meccaniche della zona. Le indagini e la scoperta delle irregolarità Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'attività ispettiva ha avuto luogo presso varie officine meccaniche di Ragusa e dintorni. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione su una struttura di autodemolizione situata a Comiso, dove sono emerse diverse anomalie che hanno portato ad approfondire i controlli.

