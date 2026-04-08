Scontro sul Remigration Summit Buscemi | manifestazione da vietare

Il prossimo 18 aprile si svolgerà in Piazza Duomo il Remigration Summit, promosso dal gruppo europeo dei Patrioti. La manifestazione ha suscitato polemiche, con la presidente del Consiglio comunale che ha chiesto di vietarla. La decisione di proibire l’evento è stata motivata dalla volontà di evitare possibili tensioni. La questione ha acceso un dibattito tra chi sostiene la libertà di manifestare e chi invece chiede restrizioni per motivi di ordine pubblico.

Contro il Remigration Summit, organizzato dal gruppo europeo dei Patrioti e in programma il prossimo 18 aprile in Piazza Duomo, scende in campo la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. L’esponente del Partito democratico ieri ha depositato un ordine del giorno che punta a impegnare il sindaco Giuseppa Sala e la Giunta a "esprimere la ferma condanna dell’amministrazione comunale nei confronti dei contenuti della manifestazione “Remigration Summit”, dichiarandoli incompatibili con l’identità civile e democratica di Milano e a portare al prefetto e il questore le preoccupazioni della cittadinanza e del Consiglio comunale, richiedendo un’ulteriore valutazione rigorosa sull’opportunità di autorizzare l’evento per motivi di ordine pubblico e per la palese violazione della Costituzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro sul Remigration Summit. Buscemi: manifestazione da vietare Scontro a Milano per il Remigration Summit: Salvini sfida il ComuneIl 18 aprile a Milano, in piazza Duomo, si terrà il Remigration Summit organizzato dai Patrioti per l’Europa. Frasi “discriminatorie” sui social, a processo organizzatore di Remigration SummitVARESE, 16 FEB – Il tribunale di Como ha rinviato a giudizio l’organizzatore del Remigration Summit di Gallarate (Varese), Andrea Ballarati con le... Temi più discussi: Scontro sul Remigration Summit. Buscemi: manifestazione da vietare; Alta tensione in Duomo. Remigration alla leghista. I No Cpr promettono battaglia: A Milano non vi vogliamo; Il sindaco va al raduno contro l’immigrazione; Scontro a Milano per il Remigration Summit | Salvini sfida il Comune. Remigration Summit, dal Consiglio comunale un documento per dire no al radunoA dieci giorni dalla manifestazione organizzata per il 18 aprile in piazza del Duomo, un ordine del giorno contro l’evento che promuove la ... milano.repubblica.it Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in DuomoPer il 18 aprile annunciata una mobilitazione diffusa in città. Nella stessa giornata, in piazza del Duomo, le destre europee (e la Lega) si incontreranno per promuovere la remigrazione ... milanotoday.it Il 18 aprile Milano rischia di ospitare il Remigration Summit, un raduno internazionale neofascista che promuove pulizia etnica, supremazia razziale e ideologie in aperto contrasto con la nostra Costituzione. Non possiamo restare in silenzio. Abbiamo scritto u - facebook.com facebook