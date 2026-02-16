Il responsabile dell'organizzazione Remigration Summit si trova sotto processo dopo aver scritto sui social che le bande di migranti non integrate, che secondo lui ora controllano molte città italiane, sono la dimostrazione del fallimento del multiculturalismo. Quel commento ha scatenato polemiche e ha portato alla sua denuncia.

VARESE, 16 FEB – Il tribunale di Como ha rinviato a giudizio l’organizzatore del Remigration Summit di Gallarate (Varese), Andrea Ballarati con le accuse di istigazione all’odio e alla discriminazione. Lo ha reso noto lui stesso attraverso i suoi canali social. “Sono stato il primo a parlare di remigrazione in Italia – racconta nei video pubblicati – Oggi mi processano per le mie idee”. Ed è sempre l’organizzatore del discusso evento dello scorso 18 maggio, a spiegare la genesi dell’inchiesta che si è poi conclusa con il rinvio a giudizio. Ballarati ha spiegato sui social che sotto accusa sono finite alcune sue frasi come “le bande di migranti mai integrati che ora governano le nostre città sono la prova del fallimento del progetto multiculturale“, “invitiamo i veri italiani a ribellarsi”, “è il momento di scegliere da che parte stare”, “Francia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e molti altri Paesi sono ormai sul punto di essere composti in gran parte da migranti, è giunto il momento di reagire e combattere, non c’è più tempo, una parola sola: agire!“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Frasi "discriminatorie" sui social, a processo organizzatore di Remigration Summit

