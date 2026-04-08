Scontro nel Pri romagnolo Forlì chiede le dimissioni del segretario regionale Fusignani

Nel partito repubblicano della Romagna si sono verificati attriti tra la sezione di Forlì e il segretario regionale. La sezione locale, composta da circa 150 iscritti, ha diffuso una nota in cui denuncia di essere vittima di un attacco discriminatorio e ha chiesto pubblicamente le dimissioni del segretario regionale, che ricopre anche il ruolo di vicesindaco in un’altra città. La vicenda riguarda l’orientamento politico e le divergenze interne al partito.

E' scontro sull'asse della Ravegnana per il Partito Repubblicano. Il Pri di Forlì, con i suoi circa 150 iscritti, spiega di sentirsi “sotto un attacco discriminatorio” e per questo chiede le dimissioni del segretario regionale e vicesindaco ravennate Eugenio Fusignani. Lo fa, attraverso una serie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Spaccatura nel Pri in Romagna, da Forlì chieste le dimissioni del segretario regionale FusignaniIl Pri di Forlì, con i suoi circa 150 iscritti, spiega di sentirsi “sotto un attacco discriminatorio” e per questo, con una serie di delibere votate... Rimini batte Forlì nel derby romagnolo: finisce 78 a 63Rimini, 15 febbraio 2026 – Il derby romagnolo è di Rimini, che si impone per 78-63 su Forlì imponendo la propria legge dopo la pausa lunga. Pri: scontro tra il segretario regionale Fusignani e la segretaria forlivese Ascari RaccagniScontro aperto dentro al Partito repubblicano italiano (Pri) in Emilia-Romagna. La frattura è fra i vertici della consociazione di Forlì e il segretario ... ravennaedintorni.it Scontro nel Pri, tensione tra livelli locali e regionali: il caso Forlì verso il nazionaleTra accuse incrociate e richiesta di commissariamento, il partito affronta una fase critica mentre interviene anche la Lega a sostegno della componente forlivese ... forli24ore.it