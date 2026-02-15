Rimini batte Forlì nel derby romagnolo | finisce 78 a 63
Rimini ha vinto il derby contro Forlì con il punteggio di 78-63, dopo aver preso il comando nella seconda metà della partita. La squadra di casa ha sfruttato un parziale decisivo nel terzo quarto, che ha rotto gli equilibri e ha portato alla vittoria. La partita, giocata davanti a un pubblico caldo, ha visto un ritmo intenso fin dai primi minuti.
Rimini, 15 febbraio 2026 – Il derby romagnolo è di Rimini, che si impone per 78-63 su Forlì imponendo la propria legge dopo la pausa lunga. Trascinati dalla ‘doppia doppia’ di Alipiev (15 punti e 10 rimbalzi), gli adriatici salgono al secondo posto. All’Unieuro, invece, non bastano i 19 punti di Stephens e resta al palo in piena zona playout. La gara. L’avvio di partita è in equilibrio. Rimini ci prova con Marini e Alipiev (25-19), ma Tavernelli e compagni restano aggrappati al punteggio e un break di 0-7 vale il primo e unico vantaggio del match sul 25-26. I padroni di casa sfruttano il gioco interno e rispondono subito per le rime (36-28), pur tenendosi Forlì nel taschino (38-34 all’intervallo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket, Unieuro ko nel derby romagnolo: Forlì si arrende a Rimini
Il derby romagnolo tra Rimini e Forlì si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno sfruttato un terzo quarto dominante per allontanarsi nel punteggio.
Derby Romagnolo cruciale: Dole Rimini-Forlì, sfida diretta per la salvezza in Serie A2. Obiettivo riscatto al Flaminio.
La partita tra Dole Rimini e Forlì si gioca domenica 15 febbraio alle 18:00 al Flaminio, perché entrambe le squadre cercano punti importanti per la salvezza in Serie A2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Derby senza storia al Flaminio: Rimini piega Forlì 78-63Il derby di Romagna è biancorosso. Al Flaminio la Rimini Basket parte forte, prende il controllo prima dell’intervallo e poi scappa definitivamente nel terzo ... chiamamicitta.it
Rimini si prende il derby, Forlì al tappetoBiancorossi sconfitti a Rimini. Decisivo, dopo un buon primo tempo, un terzo quarto problematico, alla luce anche dell'infortunio di Aradori, che si ... basketinside.com
