Rimini batte Forlì nel derby romagnolo | finisce 78 a 63

Rimini ha vinto il derby contro Forlì con il punteggio di 78-63, dopo aver preso il comando nella seconda metà della partita. La squadra di casa ha sfruttato un parziale decisivo nel terzo quarto, che ha rotto gli equilibri e ha portato alla vittoria. La partita, giocata davanti a un pubblico caldo, ha visto un ritmo intenso fin dai primi minuti.

Rimini, 15 febbraio 2026 – Il derby romagnolo è di Rimini, che si impone per 78-63 su Forlì imponendo la propria legge dopo la pausa lunga. Trascinati dalla 'doppia doppia' di Alipiev (15 punti e 10 rimbalzi), gli adriatici salgono al secondo posto. All'Unieuro, invece, non bastano i 19 punti di Stephens e resta al palo in piena zona playout. La gara. L'avvio di partita è in equilibrio. Rimini ci prova con Marini e Alipiev (25-19), ma Tavernelli e compagni restano aggrappati al punteggio e un break di 0-7 vale il primo e unico vantaggio del match sul 25-26. I padroni di casa sfruttano il gioco interno e rispondono subito per le rime (36-28), pur tenendosi Forlì nel taschino (38-34 all'intervallo).

La partita tra Dole Rimini e Forlì si gioca domenica 15 febbraio alle 18:00 al Flaminio, perché entrambe le squadre cercano punti importanti per la salvezza in Serie A2.

