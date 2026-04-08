Il vice premier italiano ha espresso una condanna netta contro le azioni militari israeliane nel Libano, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato gli scontri definendoli come semplici scaramucce. La tensione tra Italia e USA si manifesta attraverso queste posizioni pubbliche sul conflitto in Medio Oriente. Tajani ha parlato di atti ingiustificati, mentre Trump ha minimizzato la portata degli eventi.

Antonio Tajani, vice Premier italiano, ha condannato fermamente le offensive israeliane contro il Libano, mentre Donald Trump definisce tali eventi semplici scaramucce. La tensione diplomatica si sposta ora verso Islamabad, dove sono previsti imminenti incontri tra Stati Uniti e Iran. Il Ministro degli Esteri italiano ha tenuto un colloquio telefonico con il Generale Joseph Aoun, Presidente del Libano, per manifestare il sostegno del Governo agli attacchi subiti dal Paese, giudicati inaccettabili e privi di giustificazione. L’obiettivo primario di Roma è impedire che il territorio libanese diventi una nuova Gaza. La fermezza dell’Italia si tradurrà in un richiamo formale all’Ambasciatore d’Israele, già convocato presso la Farnesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Italia-USA sul Libano: Tajani condanna, Trump minimizza

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