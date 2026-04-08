Incidente stradale tra Aragona e Comitini | scontro frontale con 10 feriti tre sono bambini

Nella giornata di oggi, lungo la statale 189 tra Aragona e Comitini, si è verificato un incidente stradale con uno scontro frontale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso, e al momento si contano dieci persone ferite, tra cui tre bambini. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sulla dinamica dell’incidente.

È di dieci persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 nel tratto che collega Aragona e Comitini. A scontrarsi frontalmente sono stati un Volkswagen Multivan e una Fiat Freemont. Tra i coinvolti anche tre bambini di 12, 8 e 3 anni.I piccoli viaggiavano a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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