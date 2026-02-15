Ddl Stupri mobilitazione regionale a Cosenza L’appello delle attiviste a Occhiuto

A Cosenza, le donne e le associazioni si sono radunate per protestare contro le modifiche al Ddl Stupri, che potrebbero indebolire le tutele per le vittime. La manifestazione si è svolta davanti al municipio, con cartelli e interventi diretti alle autorità regionali. Le attiviste hanno chiesto un impegno concreto da parte del governatore Occhiuto per mantenere le norme attuali. Un centinaio di persone si sono riunite per far sentire la loro voce e chiedere attenzione alle questioni di giustizia.

Cosenza si mobilita contro le modifiche al Ddl Stupri: l’appello alle istituzioni regionali. Cosenza è stata oggi teatro di una forte mobilitazione regionale contro le possibili modifiche al cosiddetto Ddl Stupri. Attiviste del Centro antiviolenza “Roberta Lanzino” e del CADIC hanno organizzato un flash mob in piazza Carratelli, sollecitando il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a prendere una posizione chiara sulla tutela dei diritti delle donne. La protesta, svoltasi il 15 febbraio 2026, si inserisce in un contesto nazionale di crescente preoccupazione per un possibile arretramento nella legislazione contro la violenza sessuale.🔗 Leggi su Ameve.eu Ddl stupri, l'aumento delle sanzioni Il Ddl stupri mira a rafforzare le sanzioni contro la violenza sessuale, con proposte di modifica da parte della relatrice Giulia Bongiorno. Ddl stupri, aumento delle sanzioni Il Ddl contro gli stupri prevede un inasprimento delle sanzioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Uisp aderisce alla mobilitazione del 15 febbraio contro la modifica del Ddl stupri; Il 15 febbraio mobilitazione regionale contro il 'ddl stupri'; Senza consenso è stupro: anche a Pescara la mobilitazione contro il disegno di legge del ministro Bongiorno; Senza consenso è stupro: Pescara scende in piazza contro il DDL Bongiorno. Al via la mobilitazione nazionale. Senza consenso è stupro, anche Cosenza aderisce alla mobilitazione per il disegno di leggeIl Centro Antiviolenza Roberta Lanzino e il coordinamento calabrese contestano la riforma sulla violenza sessuale e la cancellazione del consenso libero e attuale ... cosenzachannel.it Catania, presidio in piazza contro le modifiche al ddl stupriCATANIA – In piazza contro le modifiche al cosiddetto ddl stupri. Domenica 15 febbraio, alle 10.30, è previsto un presidio in piazza Stesicoro promosso da associazioni, movimenti e forze politiche ... livesicilia.it #15febbraio #Modena SENZA CONSENSO È STUPRO! Il ddl stupri promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno cancella il concetto di “consenso libero e attuale” dall’articolo 609 bis del Codice Penale, sostituendolo con la formula “volontà contraria alla re facebook DDL stupri: Cgil, il consenso non si tocca. Domenica in piazza con il collettivo Consenso_scelta_libertà La Cgil domenica 15 febbraio sarà in tantissime piazze del Paese perché non si arretra sui diritti e sulla libertà delle donne, e il disegno di legge Bongiorn x.com