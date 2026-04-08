Scontro al comizio di Conte | condannata leader no vax di Cremona

Durante un comizio, una leader no vax di Cremona è stata condannata a sette mesi di reclusione con sospensione della pena. La donna, che guida il gruppo Fortitudo, è coinvolta in un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. La condanna arriva in seguito a un procedimento giudiziario legato alle sue attività e alle sue dichiarazioni pubbliche. La vicenda ha suscitato reazioni tra sostenitori e oppositori delle sue posizioni.

Maria Grazia Piccinelli, residente a Cremona e guida del gruppo no vax – no green pass denominato Fortitudo, è stata condannata a sette mesi di reclusione con sospensione della pena. La sentenza riguarda l’episodio di resistenza avvenuto il 30 maggio 2022 a Crema, durante un evento in piazza del Duomo. L’imputata di 57 anni aveva tentato di raggiungere Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, giunto in città per dare il proprio sostegno a Manuel Draghetti, candidato sindaco sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Per riuscirci, la donna ha cercato di superare le barriere di sicurezza, finendo per colpire Bruno Pagani, ex dirigente del Commissariato di Crema ormai in pensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro al comizio di Conte: condannata leader no vax di Cremona Scontro Tajani-Conte durante informativa alle Camere, vicepremier: “Trump non mi chiama Tony, lei Giuseppi”, leader M5S: “Vergogna” - VIDEOI toni si sono fatti così accesi che la presidente della commissione Esteri, Stefania Craxi, è stata costretta a sospendere la seduta per riportare... Cremona, l’amica di Facebook era una ricattatrice: condannata 60enne che ha ripulito una pensionataÈ stata eseguita nei giorni scorsi a Cremona un’ordinanza di carcerazione nei confronti di una cittadina italiana di 60 anni, originaria della... Argomenti più discussi: L’Ungheria di Orbán a rischio caos; Istanbul, scontro a fuoco vicino al consolato israeliano: gli spari e la polizia in azione; Un leader in crisi? Il caso Trump nella critica dei liberal-conservatori americani; Il minuto di silenzio per Bossi disertato da un gruppo di consiglieri: Assenze vergognose. la Repubblica. . Scontro sul testo. Presidio davanti al Senato durante l’avvio dei lavori sul ddl relativo al consenso nei reati sessuali. Il provvedimento è al centro del dibattito anche per l’intervento della senatrice Giulia Bongiorno, relatrice e promotrice di modifi - facebook.com facebook Bari, scontro tra auto e monopattino in Viale della Repubblica: ferito un ragazzo - News x.com