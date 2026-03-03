Scontro Tajani-Conte durante informativa alle Camere vicepremier | Trump non mi chiama Tony lei Giuseppi leader M5S | Vergogna - VIDEO

Durante un’udienza alle Camere, Tajani e Conte si sono confrontati in modo molto acceso. Il vicepremier ha detto che Trump non gli rivolge il nome “Tony”, mentre il leader del M5S ha risposto definendo la situazione una “vergogna”. I toni sono diventati così intensi da richiedere l’intervento della presidente della commissione Esteri, che ha sospeso momentaneamente la seduta.

I toni si sono fatti così accesi che la presidente della commissione Esteri, Stefania Craxi, è stata costretta a sospendere la seduta per riportare la calma. Solo successivamente il ministro ha potuto proseguire la propria replica. Tensione nel corso dell'informativa in Senato sul medio oriente tra l'ex premier e il ministro degli Esteri. Nel momento della replica il titolare della Farnesina si rivolge a Conte che aveva chiesto se la Germania fosse stata o meno avvertita dell'attacco. "Trump a me non mi chiama Tony, invece a te Giuseppi…" "Di cosa mi dovrei vergognare? Del cappellino Maga?" Urla dai banchi M5s. "Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera."