È stata eseguita nei giorni scorsi a Cremona un’ordinanza di carcerazione nei confronti di una cittadina italiana di 60 anni, originaria della provincia di Catanzaro, condannata a 5 anni e 2 mesi di reclusione per estorsione continuata. La donna avrebbe costretto una 70enne cremonese a versarle diecimila euro attraverso minacce e pressioni, dopo averla conosciuta su Facebook. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Cremona. Gli agenti hanno seguito una pista che li ha portati a individuare l’alloggio utilizzato dalla donna come base operativa nella città lombarda, nonostante la sua residenza fosse in un’altra provincia della Lombardia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cremona, l’amica di Facebook era una ricattatrice: condannata 60enne che ha ripulito una pensionata

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