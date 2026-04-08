Martedì a Istanbul si è verificato uno scontro a fuoco davanti al consolato israeliano, coinvolgendo tre uomini armati e le forze di polizia turche. Durante l’incidente, è stato colpito e ucciso uno degli attentatori. La polizia ha risposto all’azione dei tre soggetti, senza riportare altre vittime o feriti tra le forze di sicurezza o i civili presenti sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini.

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© Cms.ilmanifesto.it - Scontro a fuoco al consolato israeliano a Istanbul. Morto un attentatore

Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito”Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda...

Istanbul, sparatoria vicino al consolato israelianoDopo uno scontro a fuoco con la Polizia, due dei tre assalitori sono stati uccisi e uno è stato catturato.

Gunfight Outside Israeli Consulate in Istanbul Lasted Over 15 Minutes, Eyewitness Says | APT

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Istanbul, attacco al consolato israeliano: scontro a fuoco con la polizia, c’è un mortoScontro a fuoco davanti al consolato israeliano a Istanbul fra tre uomini armati e la polizia: un attentatore è stato ucciso e altri due sono stati feriti e arrestati. Feriti anche due agenti. Lo ha c ... msn.com

Spari al consolato israeliano a Istanbul, neutralizzati 3 sospettiSecondo quanto riferisce l'emittente turca Ntv, tre persone sono state neutralizzate durante uno scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul, nel quartiere di Leven ... ansa.it

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