Istanbul sparatoria vicino al consolato israeliano

A Istanbul, fuori dal consolato israeliano, che è stato chiuso da tempo, si è verificata una sparatoria. L'incidente è avvenuto quando tre uomini hanno aperto il fuoco nella zona. L’emittente turca Ntv ha riportato la notizia, senza fornire dettagli su eventuali feriti o arresti. La polizia locale ha delimitato l’area e sta conducendo le indagini.

Dopo uno scontro a fuoco con la Polizia, due dei tre assalitori sono stati uccisi e uno è stato catturato. Il ministero degli Esteri dello Stato ebraico: «Il terrore non ci fermerà». Secondo quanto riferito dall’emittente turca Ntv, fuori dal consolato israeliano a Istanbul, chiuso da tempo, si è verificata una sparatoria a opera di tre assalitori. Lo scontro, iniziato intorno alle 12 ora locale, è durato circa 10 minuti. Gli aggressori sono arrivati sul posto con armi a canna lunga, abiti mimetici e uno zaino e hanno aperto il fuoco contro gli agenti che si trovavano nei pressi dell’edificio, situato nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Istanbul, sparatoria vicino al consolato israeliano Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito”Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda... Leggi anche: Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti Iran-USA War: 3 Dead After Israeli Consulate Attacked In NATO Nation Hours Before Trump's Deadline Temi più discussi: Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: tre morti, due sono aggressori; Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano: ucciso uno dei 3 assalitori; Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano: ucciso uno dei 3 assalitori; Maltempo al Centro Sud: Italia divisa a metà. Turchia: un morto e quattro feriti in una sparatoria nei pressi del consolato di Israele a IstanbulTre attentatori hanno aperto il fuoco contro gli agenti di polizia, che ne ha ucciso uno e feriti altri due. Al momento non ci sono diplomatici israeliani di stanza in Turchia Almeno una persona è sta ... tpi.it Istanbul, sparatoria davanti al consolato Israeliano: 2 morti e 3 feriti. VIDEOSparatoria davanti al consolato israeliano di Istanbul, questa mattina, 7 aprile. tg.la7.it Respinto assalto al consolato israeliano a Istanbul. Un morto e due arresti x.com La Stampa. . Colpi di arma da fuoco davanti al consolato israeliano di Istanbul, nella parte europea della città. Secondo i media turchi tre uomini con indosso abiti mimetici avrebbero aperto il fuoco verso l’edificio. Ci sono morti #istanbul #turchia - facebook.com facebook