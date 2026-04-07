Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul | Un morto e un ferito

Nella zona di Levent, quartiere commerciale di Istanbul sulla sponda europea, si sono verificati alcuni colpi di arma da fuoco vicino al Consolato israeliano. La sparatoria ha provocato un morto e un ferito, secondo le prime fonti ufficiali. La polizia ha intervenuto sul luogo e sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Attualmente non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni.

Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda europea della città. Secondo i media turchi, sono tre le vittime della sparatoria, mentre due agenti di polizia sono rimasti feriti. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews. Numerose pattuglie di polizia sono state inviate sul posto. Secondo quanto riporta Ntv, la sparatoria sarebbe durata circa 5 minuti con tre sospetti che giunti sul posto avrebbero aperto il fuoco contro la polizia e sarebbero stati neutralizzati dalla forze dell’ordine. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito” Leggi anche: Spari contro il consolato israeliano di Istanbul Napoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpiNapoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpi. Sparatoria vicino al consolato di Israele a Istanbul: tre mortiInvesting.com -- Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta martedì nei pressi del consolato di Israele a Istanbul, secondo quanto riportato dall’emittente turca CNN Turk. Le forze di ... it.investing.com Venezuela, sparatoria vicino al palazzo presidenziale: i video dello scontro a fuocoSecondo testimonianze e resoconti dei media locali, sono stati segnalati spari nei pressi del palazzo presidenziale venezuelano, nella capitale Caracas. Le autorità hanno successivamente dichiarato ... ilmattino.it