Gioco d’azzardo una piaga nel sud pontino Persi 72 milioni di euro in un anno
Il gioco d’azzardo rappresenta una problematica crescente nel sud pontino, con una perdita stimata di 72 milioni di euro in un solo anno. La diffusione di questa attività, sia in forma fisica che online, solleva preoccupazioni per l’impatto sociale ed economico sulla comunità locale. È importante analizzare le cause e le conseguenze di questa tendenza per promuovere un’attenzione consapevole e responsabile.
“Preoccupante”: così viene definita la situazione nel sud pontino in materia di gioco d’azzardo, sia fisico che online. Una pratica, questa, che rappresenta ancora una notevole problematica di disagio economico e sociale, e che è in crescita nei 17 comuni dell’Arcidiocesi di Gaeta (Ausonia.🔗 Leggi su Latinatoday.it
798 euro la media della giocata pro capite, con un incidenza di oltre il 20% sul reddito.
