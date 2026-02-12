Sciopero del trasporto aereo il 16 febbraio e 7 marzo | Milano-Cortina tra le polemiche

Le sigle sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi nel settore aereo il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’appello del Garante per gli scioperi a spostare le date. La scelta ha generato polemiche, perché le proteste si svolgeranno comunque in un periodo di grande affluenza, anche in vista dei Giochi di Milano-Cortina. I sindacati spiegano che non intendono rinunciare alle loro mobilitazioni e che le date sono state fissate già da tempo. La decisione rischia di creare disagi ai passeggeri e

I sindacati non accolgono l’appello del Garante per gli scioperi a spostare le proteste del trasporto aereo in programma il 16 febbraio e il 7 marzo, per non sovrapporli al calendario Giochi, e confermano le mobilitazioni. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp “hanno esercitato ed esercitano da sempre il proprio ruolo con un alto senso di responsabilità verso i lavoratori e verso il Paese, approccio che ci impedisce, in quest’occasione, di raccogliere l’appello rivolto. Le azioni di sciopero nel trasporto aereo, infatti, sono state proclamate da tempo, così come da tempo era nota la programmazione dei Giochi Olimpici”, scrivono in una lettera indirizzata al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e alla Commissione garanzia sciopero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La commissione di Garanzia ha chiesto ai sindacati di posticipare gli scioperi previsti il 16 febbraio e il 7 marzo nel settore aereo.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha avvertito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che i scioperi nel trasporto aereo previsti il 16 febbraio e il 7 marzo potrebbero provocare disagi significativi.

Nuovo scontro tra sindacati e Salvini: sciopero degli aerei confermato durante i Giochi. Il ministro sbotta: Anti-italianiUna decisione definita un’assurdità dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha attaccato i rappresentanti dei lavoratori chiamandoli anti-italiani e irresponsabili. Quindi ha annunciato ... ilfattoquotidiano.it

Trasporto aereo, scioperi confermati. Salvini: Sindacati anti-italiani, assurdo durante OlimpiadiI sindacati confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo, nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. Le azioni di sciopero sono state proclamate a sost ... msn.com

