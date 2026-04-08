Venerdì 10 aprile si prevede uno sciopero nel settore aereo che potrebbe influenzare i voli programmati in quella giornata. Le organizzazioni sindacali Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV hanno comunicato un’astensione dal lavoro di quattro ore, dalle 13 alle 17. La protesta riguarda il personale del comparto e potrebbe determinare cancellazioni o ritardi nelle partenze e negli arrivi degli aerei in tutto il paese.

Venerdì 10 aprile potrebbe diventare una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo, a causa del previsto sciopero nazionale del comparto aereo proclamato dai sindacati Uiltrasporti, UGL-TA, Astra e FAST-CONFSAL-AV, che hanno annunciato uno stop di 4 ore, dalle 13 alle 17. La protesta potrebbe causare ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni di numerosi voli. "Dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire. Recupero inflattivo insufficiente. Tutele messe in discussione. Carichi di lavoro in aumento. Nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi. Noi non abbiamo firmato accordi al ribasso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sciopero dei voli il 10 aprile: tutto quello che c'è da sapere

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