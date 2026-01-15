Sciopero dei trasporti oggi a Milano | disagi possibili

Oggi a Milano si svolge uno sciopero dei trasporti pubblici, iniziato alle 8.45 e organizzato dal sindacato Al Cobas. La protesta potrebbe causare disagi e interruzioni nei servizi di tram, bus e metro durante la giornata. È consigliabile verificare gli orari aggiornati e pianificare eventuali spostamenti con anticipo.

È iniziata alle 8.45 di questa mattina la prima fascia dello sciopero del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Al Cobas. L’astensione dal lavoro è prevista oggi in due finestre orarie: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Nonostante la mobilitazione, Atm, l’Azienda Trasporti di Milano, ha fatto sapere che al momento tutte le linee sono in servizio. In una comunicazione ufficiale, l’azienda ha precisato che tram, bus e filobus circolano regolarmente, così come le linee della metropolitana, che non risultano coinvolte da interruzioni. Atm segnala tuttavia la possibilità di rallentamenti e ritardi sulle linee di superficie, legati soprattutto alle condizioni meteorologiche avverse, più che allo sciopero in corso. 🔗 Leggi su Funweek.it

