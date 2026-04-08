Sciopero Eav di quattro ore | arriva la decisione del sindacato

Lunedì prossimo, i servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno potrebbero subire disservizi a causa di uno sciopero di quattro ore proclamato dal sindacato Orsa. La decisione riguarda il personale dell'azienda e potrebbe influenzare i trasporti locali durante la giornata. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di miglioramenti e condizioni di lavoro, ma non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sul percorso o le modalità di adesione.

Quattro ore di sciopero: servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo. A proclamare l'agitazione è il sindacato Orsa. Lo precisa la stessa Eav che, in una nota, sottolinea come l'azione di sciopero sarà attuata dalle 11 alle 15 del prossimo 13 aprile. La stessa azienda di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Amt, quattro ore di sciopero. Il sindacato: "Le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti"L'organizzazione sindacale Cub Trasporti di Genova ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di martedì 27 gennaio 2026.

Eav, proclamate 4 ore di sciopero: possibili disagi per i viaggiatoriTempo di lettura: < 1 minuto Quattro ore di sciopero: servizi gestiti dall’Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo.

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Sciopero Eav 13 aprile 2026, stop di 4 ore: orari e servizi a rischioQuattro ore di sciopero: servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno a rischio lunedì prossimo. A proclamare l'agitazione è il sindacato Orsa. Lo precisa la stessa Eav ... ilmattino.it

Sciopero: lunedì 13 aprile possibili disagi per i trasporti gestiti da EavSciopero Eav lunedì 13 aprile: trasporti a rischio per quattro ore, dalle 11 alle 15. Scopri le fasce di garanzia e le corse assicurate per i pendolari. 2anews.it

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