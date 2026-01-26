Amt quattro ore di sciopero Il sindacato | Le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti

Il sindacato Cub Trasporti di Genova ha annunciato uno sciopero di quattro ore per martedì 27 gennaio 2026. La protesta, motivata da questioni di interesse sindacale, coinvolgerà il settore dei trasporti e si svolgerà in modo da minimizzare i disagi per gli utenti. Le ragioni della protesta sono state illustrate come evidenti e condivise dall’organizzazione, che invita alla comprensione e al rispetto delle modalità di sciopero.

L'organizzazione sindacale Cub Trasporti di Genova ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di martedì 27 gennaio 2026. Per chi aderirà alla protesta, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti.Servizio di trasporto urbano di Genova

