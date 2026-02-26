Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026 | orari e fasce di garanzia

Il 27 e 28 febbraio 2026 i treni non circoleranno per un'intera giornata. Il motivo è uno sciopero indetto da alcuni lavoratori del settore ferroviario. Durante queste giornate, saranno rispettate alcune fasce orarie di garanzia per permettere ai viaggiatori di organizzarsi al meglio. Le aziende coinvolte comunicano i dettagli sui servizi di trasporto durante le giornate di sciopero.

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 si preannunciano giornate complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti. Diverse sigle sindacali, infatti, hanno indetto uno sciopero (le motivazioni sono legate, principalmente, a un problema di sicurezza denunciato dai promotori dell'agitazione) del trasporto ferroviario. Aderiscono all'agitazione, che avrà effetti sul servizio ferroviario dalle ore 21.00 del 27 fino alle 20.59 del 28, i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. Diversi, dunque, i disagi in cui potrebbero incorrere i viaggiatori. Di seguito le fasce di garanzia e le informazioni fornite dai vari operatori circa lo sciopero di venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sciopero dei treni 27 e 28 febbraio: orari e fasce di garanzia

Scioperi aerei e treni del 26, 27 e 28 febbraio: fasce di garanzia, orari e voli a rischio

