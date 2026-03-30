Costruire mappe per abitare l’intelligenza artificiale | la visione di Luca Gervasutti a Didacta

Da orizzontescuola.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento Didacta Firenze, Luca Gervasutti ha presentato una riflessione sulla creazione di mappe per integrare l’intelligenza artificiale nell’ambito dell’educazione. La sua esposizione ha focalizzato l’attenzione su approcci sistemici e metodologie concrete, senza entrare nel merito di opinioni personali o valutazioni. La discussione si è concentrata su aspetti pratici e teorici legati alla costruzione di strumenti didattici basati su tecnologie avanzate.

Nel cuore del dibattito contemporaneo sull’educazione, sempre più attraversato da narrazioni contrastanti sull’intelligenza artificiale, la relazione di Luca Gervasutti a Didacta Firenze si impone come una delle riflessioni più mature, sistemiche e consapevoli. Dirigente scolastico del Liceo “Caterina Percoto” di Udine e presidente di ANP Friuli Venezia Giulia, Gervasutti non si limita a interrogare l’impatto dell’IA sulla scuola, ma compie un’operazione ben più ambiziosa: ridefinire le coordinate culturali entro cui la scuola stessa può ancora avere senso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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