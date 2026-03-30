Costruire mappe per abitare l’intelligenza artificiale | la visione di Luca Gervasutti a Didacta

Durante l’evento Didacta Firenze, Luca Gervasutti ha presentato una riflessione sulla creazione di mappe per integrare l’intelligenza artificiale nell’ambito dell’educazione. La sua esposizione ha focalizzato l’attenzione su approcci sistemici e metodologie concrete, senza entrare nel merito di opinioni personali o valutazioni. La discussione si è concentrata su aspetti pratici e teorici legati alla costruzione di strumenti didattici basati su tecnologie avanzate.

Nel cuore del dibattito contemporaneo sull’educazione, sempre più attraversato da narrazioni contrastanti sull’intelligenza artificiale, la relazione di Luca Gervasutti a Didacta Firenze si impone come una delle riflessioni più mature, sistemiche e consapevoli. Dirigente scolastico del Liceo “Caterina Percoto” di Udine e presidente di ANP Friuli Venezia Giulia, Gervasutti non si limita a interrogare l’impatto dell’IA sulla scuola, ma compie un’operazione ben più ambiziosa: ridefinire le coordinate culturali entro cui la scuola stessa può ancora avere senso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Pensare l’intelligenza artificiale, governare la scuola: Luca Gervasutti come eccellenza del pensiero educativo contemporaneoDi Antonio Fundarò e Filippo Nobile - Nel panorama attuale del dibattito sull’intelligenza artificiale applicata alla scuola, spesso segnato da... CertiPass a Fiera Didacta, Milella: “Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale” [VIDEO]Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, descrive a Fiera Didacta 2026 il profilo dell’ente, specializzato in certificazioni...