Venerdì 17 aprile alle 21, presso l’Auditorium Largo XXV Aprile di Calvenzano, si terrà lo spettacolo “Le città invivibili” con Giovanni Mori. L’evento propone una riflessione su come migliorare la sicurezza e la salute nei centri urbani, un tema affrontato attraverso l’uso di elementi legati alla scienza e alla comicità del stand-up. La serata è aperta al pubblico interessato a scoprire nuove prospettive sulla vivibilità delle città.

Giovanni Mori arriva a Calvenzano venerdì 17 aprile alle 21 per portare lo spettacolo Le città invivibili presso l’Auditorium Largo XXV Aprile, proponendo una riflessione su come rendere i centri urbani più sicuri e salutari. L’iniziativa nasce dalla volontà del Comune di Calvenzano, che ha coordinato l’evento insieme a Oltrenatura, Imagine Bergamo e Arci Stella di Caravaggio. L’obiettivo è spostare il dibattito sulla crisi climatica dai ghiacciai che svaniscono alla realtà quotidiana dei territori, analizzando come l’ambiente influenzi il modo di muoversi e abitare ogni giorno. L’accesso all’incontro è gratuito per tutta la cittadinanza, sebbene sia consigliata la prenotazione tramite il link dedicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scienza e stand-up: Giovanni Mori svela come salvare le città

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