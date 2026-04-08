Le città invivibili a Calvenzano lo spettacolo di Giovanni Mori sulla crisi climatica

A Calvenzano è andato in scena uno spettacolo di Giovanni Mori che affronta il tema della crisi climatica. La rappresentazione sottolinea come i problemi ambientali influenzino direttamente le modalità di vita, di movimento e di gestione dei territori. L’evento si concentra sugli effetti concreti di questa emergenza, evidenziando che il problema riguarda non solo i ghiacciai, ma anche le città e le comunità che le abitano.

Calvenzano. La crisi climatica non è solo una questione di ghiacciai che si sciolgono, ma riguarda da vicino il nostro modo di abitare, muoverci e vivere ogni giorno nei nostri territori. Per parlarne in modo nuovo, lontano dai classici convegni accademici, il Comune di Calvenzano – in collaborazione con Arci Stella di Caravaggio, Imagine Bergamo e Oltrenatura – ha organizzato uno spettacolo dal titolo “ Le città invivibili “. Protagonista della serata sarà Giovanni Mori, divulgatore scientifico, ingegnere ambientale e energetico, da 5 anni in radio per LifeGate e voce del podcast quotidiano ‘News dal Pianeta Terra’. In un’ora di spettacolo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Messina, tempesta di maestrale devasta il mercato: danni e polemiche sulla preparazione urbana alla crisi climatica.Messina è stata colpita da una violenta tempesta di maestrale nella mattinata del 13 febbraio 2026, con raffiche di vento che hanno superato i 100...

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Le città invisibiliL’iniziativa promossa dal Comune di Calvenzano in collaborazione con Oltrenatura, propone per venerdì 17 aprile un incontro dedicato all'ecologia e all'urbanistica presso l'Auditorium Largo XXV Aprile ... ecodibergamo.it

Le Città Invisibili: i ragazzi milanesi raccontano la propria città idealePartire da Le Città Invisibili di Calvino per coinvolgere bambini e ragazzi milanesi affinché possano raccontare la loro città ideale. È il progetto Fuori Asse Kids, spettacolo partecipativo di ... repubblica.it