La Scienza dei Supereroi | appuntamento speciale a Città della Scienza

La Scienza dei Supereroi è un evento dedicato a esplorare le caratteristiche e le tecniche che rendono i supereroi così affascinanti. A Città della Scienza, bambini e adulti possono scoprire come la scienza e la tecnologia si intreccino con il mondo dei supereroi, offrendo un modo coinvolgente per conoscere e riflettere sulle innovazioni che influenzano la nostra vita quotidiana.

Un viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino (e, ammettiamolo, anche ogni adulto!) ha certamente un eroe nel cuore. Per questo, il prossimo sabato 17 e domenica 18 gennaio, Città della Scienza apre le porte per ospitare un appuntamento speciale: "La Scienza dei Supereroi".

