La Scienza dei Supereroi | appuntamento speciale a Città della Scienza

La Scienza dei Supereroi è un evento dedicato a esplorare le caratteristiche e le tecniche che rendono i supereroi così affascinanti. A Città della Scienza, bambini e adulti possono scoprire come la scienza e la tecnologia si intreccino con il mondo dei supereroi, offrendo un modo coinvolgente per conoscere e riflettere sulle innovazioni che influenzano la nostra vita quotidiana.

LA VERA VITA DA PRONTO SOCCORSO! ? MINERVA SALUTE passa dal BSMT!

, , ’ ! A Città della Scienza arriva “ ”, l’evento speciale realizzato in collaborazio facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.