Sciame sismico ai Campi Flegrei | nuove scosse terremotali allerta la popolazione locale

Nelle ultime ore, i sismografi hanno registrato una serie di scosse di terremoto nei Campi Flegrei. La sequenza sismica ha coinvolto diverse faglie della zona, con magnitudo variabile e profondità diverse. La popolazione locale è stata coinvolta da ripetuti impulsi sismici, che hanno suscitato preoccupazione. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e seguire le indicazioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, 8 aprile, i Campi Flegrei hanno tremato nuovamente. Nel pomeriggio si è registrato un intenso sciame sismico, con scosse avvertite nettamente tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Questo fenomeno ha richiamato l’attenzione dei residenti, spaventati ma, fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di danni a persone o edifici. Secondo il report dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, la scossa più forte è stata registrata alle 14:38, con una magnitudo di 2.3 sulla scala Richter. Le scosse che caratterizzano questo sciame sono state percepite in modo particolare nei quartieri occidentali di Napoli e nei comuni limitrofi dell’area flegrea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sciame sismico ai Campi Flegrei: nuove scosse terremotali allerta la popolazione locale. Leggi anche: Sciame sismico ai Campi Flegrei, avvertite forti scosse nella zona di Pozzuoli Leggi anche: Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Temi più discussi: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3,3: sciame sismico ai Campi Flegrei; Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.3, scossa avvertita fino a Napoli: in corso sciame sismico; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all'alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole; Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfo. Sciame sismico ai Campi Flegrei: nuove scosse terremotali allerta la popolazione locale.Oggi, 8 aprile, i Campi Flegrei hanno tremato nuovamente. Nel pomeriggio si è registrato un intenso sciame sismico, con scosse avvertite nettamente tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Questo ... napolipiu.com Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse nel pomeriggio di oggi: la più intensa di magnitudo 2.3Le tre scosse sono state avvertite tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha comunicato l’inizio di un nuovo sciame sismico. fanpage.it Scossa di terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei: magnitudo 3.4 - facebook.com facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.4 ore 16:48 IT del 08-04-2026 a Campi Flegrei Prof= 0.9 Km #INGV_45537922 x.com