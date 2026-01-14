Sciame sismico ai Campi Flegrei avvertite forti scosse nella zona di Pozzuoli

Nel territorio dei Campi Flegrei, si sono registrate recenti scosse sismiche che hanno interessato principalmente l’area di Pozzuoli e località vicine. Le vibrazioni sono state percepite in modo consistente dalla popolazione, suscitando preoccupazione tra i residenti. Si continua a monitorare la situazione per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Forti scosse di terremoto avvertite nella zona dei Campi Flegrei e paesi limitrofi, forte preoccupazione da parte dei cittadini. Ultima ora ai Campi Flegrei: avvertita una forte scossa di terremoto. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e Quarto, le zone maggiormente colpite dalle onde sismiche. Cresce la preoccupazione tra cittadini e residenti. Si attendono i dati ufficiali dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Sciame sismico ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 2.6 - E' in corso un nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei: lo rende noto il Comune di Pozzuoli sui suoi canali social. ansa.it

Terremoto nei Campi Flegrei, due scosse di 3.1 e 2.9 un minuto dall'altra spaventano gli abitanti nella notte - Altre scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: notte di paura per diversi movimenti che hanno svegliato gli abitanti ... virgilio.it

