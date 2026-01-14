Sciame sismico ai Campi Flegrei avvertite forti scosse nella zona di Pozzuoli

Da puntomagazine.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio dei Campi Flegrei, si sono registrate recenti scosse sismiche che hanno interessato principalmente l’area di Pozzuoli e località vicine. Le vibrazioni sono state percepite in modo consistente dalla popolazione, suscitando preoccupazione tra i residenti. Si continua a monitorare la situazione per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Forti scosse di terremoto avvertite nella zona dei Campi Flegrei e paesi limitrofi, forte preoccupazione da parte dei cittadini. Ultima ora ai Campi Flegrei: avvertita una forte scossa di terremoto. L’epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e Quarto, le zone maggiormente colpite dalle onde sismiche. Cresce la preoccupazione tra cittadini e residenti. Si attendono i dati ufficiali dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Seguiranno aggiornamenti L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

sciame sismico ai campi flegrei avvertite forti scosse nella zona di pozzuoli

© Puntomagazine.it - Sciame sismico ai Campi Flegrei, avvertite forti scosse nella zona di Pozzuoli

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei e nuovo sciame sismico, scosse fino a magnitudo 2.2 vicino Pozzuoli

Leggi anche: Sciame sismico nei Campi Flegrei: oltre 15 scosse da mezzanotte avvertite in tutta l’area

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terremoto nei Campi Flegrei, si intensifica lo sciame sismico: forte scossa alle 13.54; Terremoto Campi Flegrei, oggi scosse in zona Solfatara, sciame sismico in atto; Terremoto Campi Flegrei: alle 14 scossa di magnitudo 2,9. Sciame sismico iniziato lunedì mattina; Serie di scosse ai Campi Flegrei, stanotte di magnitudo 3,1.

sciame sismico campi flegreiSciame sismico ai Campi Flegrei: le ultime scosse di terremoto - Uno sciame sismico caratterizzato da diverse scosse di terremoto ha interessato nelle ore del pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, l’area dei Campi Flegrei, che come è noto è soggetta a ... meteo.it

sciame sismico campi flegreiSciame sismico ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 2.6 - E' in corso un nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei: lo rende noto il Comune di Pozzuoli sui suoi canali social. ansa.it

sciame sismico campi flegreiTerremoto nei Campi Flegrei, due scosse di 3.1 e 2.9 un minuto dall'altra spaventano gli abitanti nella notte - Altre scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: notte di paura per diversi movimenti che hanno svegliato gli abitanti ... virgilio.it

1 MINUTO FA: Aumento dell'attività nei Campi Flegrei. Gli esperti avvertono di un'esplosione impr...

Video 1 MINUTO FA: Aumento dell'attività nei Campi Flegrei. Gli esperti avvertono di un'esplosione impr...

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.