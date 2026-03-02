Attacco Iran Schlein | Chiediamo informativa Meloni è lei che deve riferire in Parlamento – Il video
La leader di un partito politico ha chiesto un'informativa alla presidente del Consiglio riguardo a un attacco proveniente dall'Iran. La richiesta è stata formulata in una dichiarazione pubblica, sottolineando la necessità che la premier riferisca in Parlamento sui dettagli dell'evento. L'evento ha avuto luogo il 2 marzo 2026 a Roma, con una richiesta ufficiale rivolta all'esecutivo.
(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Chiediamo un'informativa della presidente del Consiglio sulle implicazioni politiche di questi sviluppi drammatici in Iran, è lei che deve riferire in Parlamento", lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'informativa di Crosetto e Tajani sull'Iran in Senato.
