Attacco Iran Schlein | Chiediamo informativa Meloni è lei che deve riferire in Parlamento – Il video

La leader di un partito politico ha chiesto un'informativa alla presidente del Consiglio riguardo a un attacco proveniente dall'Iran. La richiesta è stata formulata in una dichiarazione pubblica, sottolineando la necessità che la premier riferisca in Parlamento sui dettagli dell'evento. L'evento ha avuto luogo il 2 marzo 2026 a Roma, con una richiesta ufficiale rivolta all'esecutivo.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Chiediamo un'informativa della presidente del Consiglio sulle implicazioni politiche di questi sviluppi drammatici in Iran, è lei che deve riferire in Parlamento", lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'informativa di Crosetto e Tajani sull'Iran in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Schlein attacca Meloni: "Amica di Trump ma non è stata avvertita dell'attacco". Il M5s insiste: "Crosetto deve dimettersi"

«Caduta di Maduro occasione storica per il Venezuela, in Iran non saremo spettatori passivi», l'informativa di Tajani al Parlamento – Video

