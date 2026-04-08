Le tensioni tra le principali banche italiane continuano a suscitare attenzione. Unicredit si prepara a un’assemblea con una lista di candidati proposta dal consiglio di amministrazione che supera il 20% dei consensi, mentre in Mps si registrano segnali di stabilità dopo un periodo di incertezze. Nel frattempo, l’ex amministratore delegato di una banca è stato licenziato anche dalla direzione generale, alimentando discussioni sul futuro delle istituzioni finanziarie.

L’ex ad Lovaglio licenziato pure da dg. In vista dell’assemblea, la lista proposta dal cda di Siena è data in vantaggio con oltre il 20%. In Germania invece Commerz gela Andrea Orcel sull’Ops: premio non adeguato, così non ci sono presupposti per un accordo, meglio soli. Schiarite a Siena, temporali sull’asse Milano-Francoforte. Il cielo della finanza europea sembra uscito da un capriccioso bollettino meteo: sole a tratti, rovesci improvvisi e qualche fulmine. Partiamo dalla notizia che cambia gli equilibri del sistema bancario italiano: Delfin, la cassaforte degli eredi Del Vecchio, ha depositato le azioni per l’assemblea del 15 aprile di Montepaschi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schiarite in Mps, temporali per Unicredit

Su Unicredit-Mps tocca alla ConsobSecondo un report di Deutsche Bank, il mercato guarda con interesse a un ritorno di Unicredit sul dossier Mps, ipotesi non confermata ma valutata...

Unicredit smentisce le voci su MpsLa banca parla di “clamore di natura speculativa” e di “pura invenzione” per quanto riguarda le quote di Delfin in Monte dei Paschi di Siena.

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Tra schiarite, nubi e rischio temporali: meteo in equilibrio precario, le previsioniTra schiarite, nubi e rischio temporali, è un meteo in equilibrio precario quello analizzato nelle previsioni degli esperti per la giornata di oggi, domenica 8 marzo, e per i giorni a venire. L'Italia ... adnkronos.com