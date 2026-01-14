Su Unicredit-Mps tocca alla Consob

Il mercato osserva con attenzione le evoluzioni riguardanti Unicredit e Mps, in particolare in relazione a un possibile ritorno di Unicredit sul dossier Mps. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, questa ipotesi viene valutata positivamente da investitori e analisti. La Consob potrebbe avere un ruolo chiave nel monitorare eventuali sviluppi, contribuendo a garantire trasparenza e correttezza nel processo.

Secondo un report di Deutsche Bank, il mercato guarda con interesse a un ritorno di Unicredit sul dossier Mps, ipotesi non confermata ma valutata positivamente da investitori e analisti. In particolare, l'istituto tedesco giudica con favore l'eventuale operazione perché potrebbe aiutare Unicredit a rafforzarsi in Italia. Del resto, secondo indiscrezioni pubblicate dal Giornale il 31 dicembre, la banca guidata da Andrea Orcel sarebbe interessata al 17,5% di Mps detenuto da Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio che alle domande di chiarimento ha replicato con un «». Per Deutsche Bank l'operazione avrebbe benefici per Siena, grazie alla valorizzazione del wealth management e al rafforzamento della distribuzione nell'affluent.

UniCredit-Mps, l’ombra di Orcel su Siena: si riaccende il risiko bancario 2026 - Ipotesi piano di riacquisto azioni da 2,4 miliardi per il titolo. it.benzinga.com

Banche deboli, Mps giù dopo ok Consob a Ops su Mediobanca - Banche deboli a Piazza Affari, con i protagonisti del risiko del credito ancora sotto i riflettori. ilsole24ore.com

