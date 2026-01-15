Unicredit smentisce le voci su Mps

Unicredit ha ufficialmente negato le recenti indiscrezioni riguardanti un possibile interesse per la quota di Delfin in Monte dei Paschi di Siena. La banca ha definito tali voci come “pura invenzione” e ha precisato di non essere coinvolta in questa operazione. La comunicazione mira a chiarire la posizione di Unicredit nel contesto delle speculazioni di mercato, mantenendo un atteggiamento trasparente e rispettoso delle normative vigenti.

