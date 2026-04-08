Un incidente stradale si è verificato lungo la statale 189 nell’Agrigentino, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno soccorso dieci persone, tra cui tre bambini di 12, 8 e 3 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Dieci persone, tra cui tre bambini di 12, 8 e 3 anni, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la statale 189 nell’Agrigentino. A entrare in collisione sono stati un Volkswagen Multivan e una Fiat Freemont. Sul primo mezzo viaggiavano un 55enne di Cammarata e due donne di 63 e 37 anni, originarie di Agrigento ma residenti in Germania, tornate in Sicilia per trascorrere un periodo di vacanza. Sull'altra vettura si trovava una famiglia agrigentina composta da due coniugi, di 50 e 43 anni, e dai loro figli adolescenti. Tutti i feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti negli ospedali della zona per gli accertamenti. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro: tra le ipotesi, una manovra errata che avrebbe provocato l’invasione della corsia opposta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Schianto tra due auto nell'Agrigentino: 10 feriti tra cui 3 bambini

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