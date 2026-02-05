Schianto tra due auto a Traversetolo | quattro feriti tra cui due bimbi di 10 e 1 anno

Un grave incidente si è verificato mercoledì sera a Traversetolo, nelle curve del Masdone. Due auto si sono scontrate, lasciando quattro persone ferite, tra cui due bambini di 10 mesi e 10 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio dello schianto è pesante: quattro persone sono rimaste ferite, tra cui anche una bambina di 10 e un bimbo di un anno. I piccoli hanno riportato ferite di media gravità. Due donne di 34 e 40 anni sono invece in condizioni serie. Una persona è rimasta anche incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a liberarla. Sono arrivate tre ambulanze e un'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.🔗 Leggi su Parmatoday.it

