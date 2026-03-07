schianto frontale a treviso muore a 29 anni samuel mazzon

Nella serata di venerdì 6 marzo, lungo via Papadopoli Sud a Salettuol di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, si è verificato uno schianto frontale tra due veicoli. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 6 marzo lungo via Papadopoli Sud, a Salettuol di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Nello scontro, che ha coinvolto tre veicoli, ha perso la vita Samuel Mazzon, 29 anni. Il giovane, che viaggiava da solo a bordo della sua auto, è rimasto intrappolato tra le lamiere dopo il violento impatto. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando diversi automobilisti hanno segnalato l’incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito estremamente gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Samuel Mazzon, il professore muore a 29 anni nell'incidente frontale con una Mercedes: l'auto ha invaso la corsia e gli è piombata addosso

Schianto frontale a Traversetolo, muore un 75enne: gravissima la moglie di 74 anniUn gravissimo incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre lungo via Bora a Traversetolo ha provocato la morte di un...

Mercedes invade la corsia opposta e prende in pieno un'auto, Samuel muore a 29 anni

Samuel Mazzon, il 29enne laureato in ingegneria industriale, lavorava come professore a Valdobbiadene. Chi era
VILLORBA - Cresciuto a Treviso, residente a Villorba, Samuel Mazzon aveva da qualche anno superato l'esame di abilitazione da ingegnere industriale e insegnava matematica e ...

