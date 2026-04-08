Scherma pioggia di titoli regionali per il Circolo Schermistico Forlivesi | quattro ori e una storica Castagnoli

Nelle ultime due settimane, le pedane di Faenza e Lugo sono state teatro dei Campionati regionali di scherma e spada, che hanno visto il Circolo Schermistico Forlivesi conquistare quattro medaglie d’oro. Durante le competizioni, sono stati assegnati anche altri titoli, tra cui quello di Castagnoli, che rappresenta una vittoria storica per il club. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti provenienti dalla regione, con numerosi incontri e sfide emozionanti.

Nelle due settimane che hanno preceduto la Pasqua, le pedane di Faenza e Lugo hanno ospitato i Campionati regionali di scherma e spada. Un appuntamento cruciale per il Circolo Schermistico Forlivese, protagonista in tutte le categorie, dai giovanissimi fino agli Assoluti, portando a casa titoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it A Foggia assegnati i titoli regionali cadetti, giovani e assoluti di scherma: pioggia di medaglie per il Circolo Schermistico DaunoTre giorni intensi di grande scherma al Palazzetto “Taralli” di Foggia, dove il Circolo Schermistico Dauno ha organizzato le gare valide per... Campionati Regionali, pioggia di medaglie e 5 titoli per il Club GinnasticoTempo di lettura: 4 minutiUna pioggia di medaglie, un risultato, per certi versi, inatteso. Scherma, pioggia di titoli regionali per il Circolo Schermistico Forlivesi: quattro ori e una storica CastagnoliUn appuntamento cruciale per il Circolo Schermistico Forlivese, protagonista in tutte le categorie, dai giovanissimi fino agli Assoluti, portando a casa titoli, podi e pass fondamentali per le fasi na ... forlitoday.it A Foggia assegnati i titoli regionali cadetti, giovani e assoluti di scherma: pioggia di medaglie per il Circolo Schermistico DaunoTre giorni intensi di grande scherma al Palazzetto Taralli di Foggia, dove il Circolo Schermistico Dauno ha organizzato le gare valide per l’assegnazione dei titoli regionali Cadetti, Giovani e ... foggiatoday.it