Milan Leao torna ad allenarsi | pronto per la sfida contro il Pisa
L’attaccante del Milan Rafael Leao si è allenato di nuovo oggi a Milanello dopo tre giorni di pausa. La squadra si prepara per la partita contro il Pisa, e Leao sembra pronto a scendere in campo. La seduta ha confermato la voglia di tornare in forma e di essere disponibile per la prossima sfida.
La sessione odierna di Milanello ha segnato la riapertura del gruppo dopo tre giorni di pausa, con l’obiettivo di affinare i dettagli in vista dell’anticipo di campionato contro il Pisa. Massimiliano Allegri guida la ripartenza, concentrando l’attenzione sulla salute dei singoli e sull’equilibrio tattico, per presentarsi al meglio all’appuntamento toscano. Rafael Leão ha partecipato all’intera seduta con i compagni, inviando segnali positivi sul giro di boa stagionale. Questa piena disponibilità alimenta la possibilità di schierarlo dal primo minuto nel match di venerdì, contribuendo a dare dinamicità e imprevedibilità alla manovra offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
