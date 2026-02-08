Milan Leao torna ad allenarsi | pronto per la sfida contro il Pisa

L’attaccante del Milan Rafael Leao si è allenato di nuovo oggi a Milanello dopo tre giorni di pausa. La squadra si prepara per la partita contro il Pisa, e Leao sembra pronto a scendere in campo. La seduta ha confermato la voglia di tornare in forma e di essere disponibile per la prossima sfida.

